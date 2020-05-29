Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Düzenli bir turizm geliri akışı olmadan, birçok ülke ciddi ekonomik zararlarla karşılaşabilir.

Küresel seyahat ve turizm endüstrisinin salgından etkilenmesi ciddi zararları da beraberinde getirme potansiyeli taşıyor. Dünya genelinde turizm sektöründe toplam 330 milyon kişi çalışıyor ve her yıl küresel GSYİH’ya %10 bir başka deyişle 8,9 trilyon dolar katkıda bulunuyor.

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin verilerine göre dünya genelinde 44 ülke toplam istihdam paylarının %15’inden fazlasını seyahat ve turizm endüstrisinden elde ediyor. Bunların çoğu da ada ülkeleri. Veriler bazı büyük ülkelerin turizme ne ölçüde bağlı olduğunu gösteriyor. Mesela, Yeni Zelanda’da 479 bin kişi seyahat ve turizm endüstrisinde çalışıyor. Kamboçya’da turizminden para kazananların sayısı 2,4 milyon kişi.

Turizme bağlı yaşayan ülkelerden biri de Hırvatistan. Salgına rağmen turist çekmek için arayış içinde olan ülke, 2019’da 13 milyar dolarlık turizm geliri elde etti. Dört milyonluk nüfusa sahip Hırvatistan’da seyahat ve turizm, iş gücünün %25’ini oluşturuyor.

EN BÜYÜK YİRMİ EKONOMİYİ ETKİLİYOR

Turist merkezli ülkeler, küresel seyahat yasaklarından en fazla etkilenen ülke olmayı sürdürüyor, ancak dünyanın en büyük ekonomileri de bu yasaklardan etkileniyor.

İspanya’da turizm, ekonominin en büyük üçüncü gelir kapısı. Yasakların eylül ayına kadar sürmesi hâlinde, 68 milyar dolar (62 milyar avro) gelir kaybı olacağı öngörülüyor.

En az etkilenen ülkenin ise Güney Kore olması bekleniyor. Turizm gelirleri ülke GSYİH’sının sadece %2,8’ine denk geliyor.

BÜYÜKLERİN DERDİ ÇOK DAHA BÜYÜK

Seyahat ve turizm endüstrisinden dolar bazında en fazla kazancı elde eden ülkelerin başında ABD geliyor. 2019 yılında turizm ABD ekonomisine 1,8 trilyon doların üzerinde bir katkı sağladı. Geçtiğimiz yıl ülke GSYİH’nın %8,6’sı turizmden geldi.

Seyahat ve turizmin Çin ekonomisine katkısı son on yılda iki kattan fazla arttı ve 1,6 trilyon dolara yaklaştı. Ekonomik aktiviteyi güçlendirmek için Çin ve Güney Kore, bir seyahat koridoru kurarak kısıtlamaları kısmen de olsa deldi.

Bazı ülkeler ise yeni arayışlar içinde; Estonya, Letonya ve Litvanya yerleşik bir seyahat bölgesi oluşturarak her ülkeden vatandaşların belirli bir bölge içinde seyahat etmesini hedefliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda da benzer bir düzenleme peşinde. COVID-19’un istihdam ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde akıl almaz sonuçlarıyla kalıcı bir etkisi olacak. Ancak görünen o ki küresel turizm bundan en çok etkilenen sektör olacak.

DÜNYA GENELİNDE 44 ÜLKE TOPLAM İSTİHDAM PAYLARININ %15’İNİ TURİZMDEN SAĞLIYOR

