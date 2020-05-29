Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bu göre, tesislerde çocuk oyun alanları, elle temas edilen oyun makineleri kapatılacak. Tavla, okey gibi elle temas edilen bütün oyun araçlarının kullanımı durdurulacak. Evcil hayvanların işletmelere girişi önlenecek. Valeler her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra el antiseptiği ile ellerini temizleyecek. İşletme girişinde ateş ölçümü yapılacak. 38 dereceden yüksek ateşi olanlar geri çevrilip sağlık kuruluşuna başvurmaları için uyarılacak. Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme gibi yöntemler tercih edilecek. Gıda üretiminde kullanılan buhar ve buz ‘içilebilir nitelikteki sudan’ elde edilecek.