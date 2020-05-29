Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerdeki ani hava değişimleri tüm bölgelerde tarlaları ve seraları vurdu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar; havaların aniden ısınıp soğumasının çiftçilerin ürünlerine zarar verdiğini, edindikleri bilgiye göre doğal afetlere bağlı olarak 46 ilde tarımsal üretimin zarar gördüğünü açıkladı. Yaşanan zararın tedarik zincirinde sıkıntıya sebep olmasa bile arz azalmasından kaynaklanacak durumun, son tüketiciye "zam" olarak yansıması bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde fırtına ve hortumun seraların yıkılmasına ve örtülerinin yırtılmasına neden olduğuna dikkati çeken Bayraktar "Seralarda yetiştirilen sebzeler ve yeni dikimi yapılan fideler de zarara uğradı. Yapılan projeksiyonlara göre ani sıcaklık değişimleri devam edecek. Bu nedenle parsel bazlı verim sigortası uygulamasına geçilmeli. Bu başlatılıncaya kadar da riskler TARSİM kapsamına alınmalı. Bu yıl afetleri yaşayan çoğu çiftçimiz sigorta yaptırmış ve prim ödemiş olmasına rağmen, kapsam dışı kaldıklarından dolayı tazminat alamayacak. Bu durumdaki çiftçilere destekleme ödemesi yapılmalı. Kredi borçları, SGK ödemeleri, elektrik ve sulama borçları bir yıl ertelenmeli" dedi.

HER YERDE ZAYİAT

İç Anadolu'da hissedilen soğuk hava ile birlikte etkili olan don; domates, biber, ayçiçeği ve mısır gibi ürünlere büyük oranda zarar verdi. Fidelerde geri dönüşün mümkün olmadığını aktaran Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, don olayının TARSİM kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, 15-20 Mayıs tarihlerinde yaşanan ani sıcaklık yükselmelerinin, narenciye sektöründe yüzde 80 hasara yol açtığını bildirdi. Adana'da da limon ve mandalinada büyük hasar kaydedildi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır "Hava şartlarının, henüz çiçeklenme aşamasında olan ya da meyveye durmuş ağaçları etkilemesi nedeniyle bu yıl turunçgilleri pahalı yiyeceğiz” dedi. Çerezlik kabak çekirdeği üssü Kayseri Tomarza'da, yeniden ekim yapılıyor. Kars'ta 1.400 rakımda yetiştirilen Kağızman kayısısı da, çiçek açtığı ilkbaharda etkili olan kar yağışı sebebiyle zarar gördü. İlçe Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday "Rekoltede yüzde 60 oranında azalma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİTİ BAŞLADI

Akdeniz'de yıkılan seralarda hasar tespit çalışması başladı. Sadece Mersin Erdemli'de fırtına, 510 dekarlık alanda hasara sebep oldu. Üretimin, iklimle doğrudan ilgili olduğunu belirten üreticiler "Aşırı sıcakla ortaya çıkan zarar TARSİM kapsamına alınmıyor. Bunların da karşılanması gerekir" dedi.