Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, belirlenen tedbirlerin tam olarak uygulanması şartıyla tüm ülkelerden hasta kabul edilecek. Tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji alanlarında hasta kabul edilecek. Hava yoluyla girişler İstanbul, Atatürk, Sabiha Gökçen, Esenboğa ve Antalya havalimanlarından yapılabilecek. Karadan Kapıkule, Sarp ve Habur hudut kapıları uluslararası hastalara açık olacak.