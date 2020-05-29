Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Koronavirüs sebebiyle pek çok şirket evden çalışma modeline geçti ancak işverenler evden çalışmanın verimli olup olmadığına cevap arıyor. Yöneticiler, personelin evden çalıştığını kontrol etmek için ya mail gönderiyor ya da farklı zamanlarda görüntülü arıyor. Çalışanları da rahatsız eden bu duruma performans ölçüm programları çözüm olacak. Özellikle küçük ölçekli firmaların tercih ettiği yerli yazılımla, çalışanların bilgisayar kullanma etkinliği izlenerek, süreler ölçülüp puanlama yapılıyor.

KORONAVİRÜSLE İLGİ ARTTI

İstanbul Teknopark bünyesinde geliştirilen yerli personel verimlilik programı Antizan’a koronavirüs salgını sonrası ilginin arttığını belirten Aydos Yazılım Geliştirme ve Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hüseyin Sarıyar “Özellikle evden çalışma sonrasında sosyal medyadan dizi ve kitap önerisi isteyen, sıkıldığını yazan kişilerin olması işverenlerin de çalışanların da gerçekten verimli çalışılıyor mu sorusunu gündeme getirdi” dedi. Çalışanlar arasında adaleti sağlamak için de yapılan işin verimliliğinin ölçülmesi gerektiğini kaydeden Sarıyar “Programla süre ya da verimlilik bazlı çalışan performansını analiz edebiliyorsunuz. Çalışan temelli kişisel verimlilik raporu, haftanın en verimli günleri gibi çıktılar alma imkânı da sunuyor size. Pek çok şirketin performans odaklı zam yaptığı şu dönemde bu program adaleti sağlıyor” diye konuştu.

40 PUAN ARTIŞ YAŞANIYOR

Sarıyar, bugüne kadar yaptığı çalışmalardan yola çıkarak şirketlerde program ilk kurulduğunda genellikle çalışan verimliliğinin yüzde 30’larda olduğunu, ancak programdan sonra verimlerin yüzde 70’lere kadar çıktığını net olarak gördüklerini ifade etti. KOBİ'lerin programa büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Hüseyin Sarıyar şöyle devam etti: Müşterilerimizin yüzde 70'i KOBİ düzeyinde. KOBİ'ler personel verimliliğinde belirgin artış yakalıyor. Sistemin en önemli özelliği çalışanların da mutluluğunu arttırdığını gözlemliyoruz. Özellikle, performans temelli ücretlilerde yönetimin farkında olamadığı çok çalışanlar sistem sayesinde farkediliyor. Maaş ve prim ona göre daha fazla artıyor.