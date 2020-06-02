Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

¥ İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Devletin yaktığı kıvılcımı aleve dönüştürmek için, özel bankalar ve firmaların da destek vereceğini düşünüyoruz. Talebi canlandırmak için fiyat indirimi sağlanabilir. Bu tarihî fırsatı bir daha bulamayabiliriz.

¥ Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: Bekleyen konut talebini hareketlendirebilir ve yıl sonunda yine bir milyonun üzerinde satışla Avrupa lideri olabiliriz.

¥ DAP Yapı YKB Ziya Yılmaz: Neredeyse tüm sektörlerle, konut sektörü iç içe. Bu teşvik satışları, satışlar da yeni projeleri hızlandıracaktır.

¥ Babacan Holding YKB İbrahim Babacan: Ev sahibi olmayı kolaylaştıran bu tarihi imkânla sektörümüzün yaşadığı sıkıntılar ortadan kalkacak.

¥ Özyurtlar Holding YKB Tamer Özyurt: Benzeri görülmemiş imkânlarla karşı karşıyayız. Haziran itibarıyla toparlanma dönemi başlayacak.