Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Yapı, inşaat sektöründeki 30 yıllık deneyimiyle bugüne dek 16 bini aşkın aileyi ev sahibi yapan markalı projeleriyle tarihî konut kampanyasında yerini aldı. Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4’te 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade, aylık yüzde 0,64 oran uygulayan ve tarihî fırsatla konut alımını kolaylaştıran İhlas Yapı’nın markalı projeleri büyük ilgi görüyor. Satış ofislerine akın eden vatandaşlar projeler hakkında bilgi alırken kampanya ile satışların artması bekleniyor.

ZEKİ CELEP: FIRSATI KAÇIRMAYIN

Kamu bankalarının konut kredilerini indirmesinin sektör temsilcilerini oldukça mutlu ettiğini belirten İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep “Hükûmetimizin birçok alanda yapmış olduğu teşvik hamlelerinin yanı sıra konutta hayata geçirdiği bu tarihî fırsat kampanyası sektörümüze canlılık kattı. İhlas Yapı olarak bizler de tarihî konut kampanyasına; Bizim Evler 8, Marmara Evleri 4 ve Bizim Evler Güzelce Projelerimizle katıldık. Müşterilerimize 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 oranı uyguluyoruz. Bu tarihî kampanyanın, İhlas kalitesi ile birleşmesiyle satış ofislerimizde son derece hareketli günler yaşanıyor. Kalite ve güven noktasında müşteri memnuniyetinin çok yüksek olduğu markalı konutlarımıza ev alma hayali kuran, yatırım yapmak isteyen bütün halkımızı satış ofislerimize bekliyoruz” dedi.