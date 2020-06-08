Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kriterlerden bazıları şöyle: Araç içi kullanımda, bagajlar aracın bagaj bölümüne alınacak ve yolcu bagajları mümkün olduğunca birbirine temassız yerleştirilecek. Araca binecek misafirlerin kayıt altına alınması ve bu kayıtların saklanma prosedürleri hazırlanacak. Aracın havalandırma ve klima tesisatının bakım ve onarımı periyodik olarak yapılacak. Personelin her işe gelişlerinde vücut ısıları ölçülecek. Personelin birlikte yaşadığı kişilerde Covid-19 hastası bulunup bulunmadığı sorgulanarak kayıt altına alınacak. Şoför ve diğer personellerin aracı sürekli maske takarak kullanması sağlanacak. Mümkün olduğunca aynı personelin aynı tur veya transfer sürecinde çalışması sağlanacak. Araç içerisinde yeme ve içme hizmeti verilmesi hâlinde kapalı paketlerde sunum yapılacak. Yiyecek ve içecek servisinde tek kullanımlık ürünler kullanılacak.