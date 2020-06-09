Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandeminin en panikletici dönemlerinde 20 doların altını gören brent petrolün varil fiyatı, haftalardır yükseliş trendinde seyrederek 40 doları geçmişti. Dünkü işlemlerde de en yüksek 43,40 dolar seviyesi görüldü. Bu yükseliş, içeride pompaya da yansıdı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 32, benzinde 37 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya yükseldi. Motorinin litresi ise 5,36 liradan 5,68 liraya çıktı. Petrol Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper "20 dolardan 42-43 dolara yükselen petrol ve 200 dolardan yaklaşık 350 dolara yükselen dizel ürün fiyatı ile karşı karşıyayız. Bunun yansıması bekleniyordu" dedi.