Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre yılın ilk beş ayında traktör üretimi hariç toplam otomotiv üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, otomobil üretimi de yüzde 31 azalarak 288 bin 133 adet, toplam otomotiv ihracatı ise yüzde 38 azalarak 331 bin 391 oldu. Covid-19 salgınının etkilerinin yoğun hissedildiği ve üretime ara verildiği nisanda toplam 11 bin 163 üretim yapan şirketler, mayısta 63 bin 145 adet üretim gerçekleştirdi. Nisan 2020’de 9.327 adet olan otomotiv ihracatı da mayısta 44 bin 428 adet olarak gerçekleşti.