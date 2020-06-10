Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata vardı. Böylece yabancı yatırımcının Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri arttı. Önceden Türk varlıklarına yatırım yapmak isteyen yabancıların, içeride bir hesap açtırması gerekiyordu. Şimdi sağlanan küresel sistem imkanıyla bütün yabancılara kolaylıkla yatırım yapma kapısı açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar, tahvillerimize daha kolay erişebilecek" dedi. Yeni dönemde yabancı yatırımcıların yurt içi bankalarda hesabı olmasa bile, mevcut Euroclear hesapları, her türlü devlet iç borçlanma senedine erişmesi için yeterli olacak. Yapılan analizler, son yıllarda Euroclear ile takas ve saklama hizmeti konusunda iş birliği yapan ülkelerin; hem daha fazla sermaye çektiğini hem de finansman maliyetlerinde düşüş gerçekleştiğini ortaya koydu.