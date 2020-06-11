Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Marmaray’ın, komuta kontrol merkezlerinde kullanılan haberleşme ve kayıt sistemlerini üreten ONUR Mühendislik AŞ Genel Müdürü Noyan Dede, tasarlayıp ürettikleri “OTC-IP2000 Ses Haberleşme Sistemi”nin Marmaray’da kullanılmaya başladığını açıkladı. Tren ve metro operasyon yönetiminin tam kalbinde yer alan ve “Dispatcher Sistemi” olarak da adlandırılan sistemin, bu alanda ilk yerli çözüm olma unvanına sahip olduğunu anlatan Dede “Hâlihazırda; Marmaray’da iki kontrol merkezi ve 43 istasyondaki tüm operasyonun yönetiminde, 90 operatör tarafından kullanılan sistem ile operatörler diğer operatörlerle, trenlerle, destek ekipleriyle ve istasyon kontrol personeli ile eş zamanlı olarak telli haberleşme kanalları ve telsiz sistemlerini kullanarak iletişim sağlayabiliyor. Ayrıca istasyon ve tren dâhilî anonslarının, acil durum çağrılarının ve trenlerdeki bazı temel sistemler ile yolcu bilgilendirme panoları yönetilebilirken tren ile ilgili anlık bilgiler de takip edilebiliyor” dedi. Dede, sistemin her türlü telsiz sistemleri, kontrol ve gözetleme sistemlerinin yanı sıra sinyalizasyon sistemleri ile de entegre edilebildiğine dikkat çekerek “Sistem yolcuların güvenle seyahat etmesi amacıyla operatörlerin gerekli tedbirleri almasına da katkı sağlıyor” diye konuştu. Noyan Dede, yerli haberleşme sisteminin kamuya yurtdışı muadillerinden yaklaşık yüzde 70 daha ucuza mal olduğuna değinerek aynı zamanda oluşturulan bütün bilgi birikimi ve teknolojinin kontrolünün ülkede kalmış olduğunu söyledi.



SİSTEMİN İHRACATINA HAZIRLANILIYOR

ONUR Mühendislik AŞ Genel Müdürü Noyan Dede, haberleşme sisteminin ihracı için bazı ülkelerle görüşmeleri de bulunduğunu anlatarak yurt içinde de ürünün Marmaray’ın dışında yaygınlaştırılması için temaslarının sürdüğünü aktardı.