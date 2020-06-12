Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, kozmetik ve sağlık alanlarında kullanılan bitkilerden geçen yıl 160 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi. Neredeyse iki asırdır Türkiye’deki orman varlığını koruyan ve geliştiren Orman Genel Müdürlüğü de bu sektörün gelişmesi için yeni bir adım attı. Türkiye’deki ormanlardan toplanarak Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezinde işlenen tamamı tabii bitki çayları, uçucu ve sabit yağlar epttAVM aracılığıyla satışa sunuldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ilk etapta 13 çeşit bitki çayı ile yedi çeşit bitkisel yağı satışa sunduklarını belirterek “Türkiye’nin hemen her bölgesinden gelen satın alma talebini karşılamak ve buna ek olarak tamamen doğal bitkisel ürünlerimizin satışını ülke çapına yaymak, merkezimizde işlenen doğal kaynaklarımızı daha hızlı ekonomimize kazandırmak ve bu yolla kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza gelir sağlamak için online satış kanallarını kullanmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.