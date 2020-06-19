Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. TVF'den yapılan açıklamaya göre; Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük ortağı durumuna gelecek. TVF'nin hem özel sektörde faaliyet gösteren hem de yurt dışı borsalarda işlem gören bir şirkete yaptığı ilk yatırım olan bu satın alma, fonun, Türkiye'nin rekabetçi şirketlerini destekleme stratejisinin bir parçası olarak nitelendiriliyor. Hissedarlar arasında uzun zamandır süregelen ve firmanın piyasa değeri ile performansına olumsuz yönde etki eden anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan satın almayla birlikte Turkcell'in ortaklık ve yönetim kurulu yapısı sadeleşerek, daha istikrarlı ve şeffaf hâle gelecek. Açıklamada, satın almanın ardından yeni dönemdeki ortaklık yapısına ilişkin şunlar kaydedildi:

¥ Telia, Turkcell'deki yüzde 24,02'lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell'den çıkış yapacak.

¥ TVF, toplam yüzde 26,2 hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulundaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

¥ LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24,8'e çıkararak, en büyük azınlık hissedar hâline gelecek.

¥ Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek, Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkış yapacak.

¥ Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçilebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak.

¥ Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürülecek. Hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek.

¥ Turkcell Ana Sözleşmesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da onaylanması ve düzenleyici kuruluşlardan izinlerin alınmasının ardından, süreç 2020 içerisinde tamamlanacak.

DEĞERİ KATLANACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell ortaklığının küresel ticarette ve iş dünyasında tarihî bir performans ortaya koyacağını bildirdi. Bakan Albayrak "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim" dedi. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez de şunları söyledi: Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük. Şirketin şu anki piyasa değeri, hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Turkcell, bizi global finansal yatırımcılar ligine de sokmuş durumda. Bu anlamda sadece Türkiye değil, bölgesel ve global bir oyuncu neden olmayalım. Bunun da planını yapıyoruz. Turkcell; performans, temettü ve büyüme odaklı, dijital dönüşümü önüne koyan şirket şeklinde devam etmek zorunda. Artık ayaklarındaki prangalardan kurtulduğu yani kurumsal problemlerin, hukuki ihtilafların, davaların, hepsinin çözüldüğü bir döneme başlıyoruz. Türkiye'nin emek verdiği, büyüttüğü bir şirketi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz.

BORSADA YÜZDE 10 PRİM YAPTI

Turkcell, halka arz edildiğinde piyasa değeri 17 milyar dolar civarında bulunuyordu. Tarihsel olarak en tepe noktada 25 milyar doları gördü. Bugün ise 5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, şirketin ucuz kaldığını ve ileride ne kadar büyük kazanç potansiyeli olduğunu da gösteriyor. Turkcell hisseleri, TVF haberleri sonrası dünkü işlemlerde yüzde 10 yükselişle 16,23 lira seviyesini gördü. Son bir yıl içinde en düşük 11,66 seviyesini gören Turkcell hisseleri, dün borsa endeksinin de yükselmesinde en büyük paya sahip oldu.

