Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normalleşme adımları, Türkiye’ye yönelik yatırımları da yeniden harekete geçirdi. Büyük işletmeleri küresel girişimcilerle buluşturan Mars Investment’ın genel müdürü Hakan Bucak, seyahat yasağının kaldırılması ve sosyal hayatın kontrollü bir şekilde dinamik hâle getirilmesiyle 2020 sonuna kadar tarım, ilaç, gayrimenkul ve sağlık olmak üzere, dört farklı sektörde 90 milyon dolarlık (yaklaşık 600 milyon TL) yatırım hedefi koyduklarını açıkladı. Yabancı yatırımcılar için Türkiye’nin her zaman cazip görüldüğünü vurgulayan Hakan Bucak "Ancak koronavirüs sürecindeki belirsizlik sebebiyle yatırımlarını ertelemek durumunda kaldılar. Şimdi tarım sektörüne yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılarla görüşmelere başladık. Şanlıurfa başta olmak üzere Adana ve Aydın’da tarım arazileriyle ilgileniyorlar. Sağlık sektörüne yatırım yapmayı planlayan yatırımcılarımız da ulaşım alternatifleri bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir’e yoğunlaşıyorlar. Gayrimenkul geliştirmek isteyen yatırımcılarımız, İstanbul Şile ve Riva gibi bölgelerdeki arazilerle ilgileniyorlar. Ayrıca İzmir ve Ankara’daki proje geliştirmeye uygun araziler de öne çıkıyor. Salgın tehdidi tamamen ortadan kalktığında dış yatırımların da katkısıyla, ekonomide 2023 yılına kadar yaklaşık yüzde 5-10 puan seviyesinde bir büyümeyi şimdiden bekliyoruz. Çekim noktası Türkiye, bu süreçte gayet öne çıkmaya hazır" dedi.