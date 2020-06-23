Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

e-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, son günlerde 'anında e-İmza', 'adresinize e-İmza getiriyoruz' gibi arama motorlarında çeşitli ilanlar veren dolandırıcıların vatandaşları mağdur ettiğini belirterek kullanıcıları uyardı. Kılıç "Elektronik imza hem kimliğinizi doğruluyor hem de imzanızı atılabilen bir sertifika. Elektronik imza sahibinin kesinlikle elektronik imzasını kendisinden bir başkasına vermemesi kullandırtmaması gerekiyor. Aksi takdirde kanuni yükümlülüklerle karşılaşabilirler. Birçok insanımız bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı için üçüncü kişilere, mali müşavirlerine, asistanlarına, bunlara vererek kullandırabiliyor" dedi. İnternette e-İmza ilanlarının artığına dikkat çeken Kılıç "Son günlerde anında e-imza gibi adresinize e-imza getiriyoruz gibi çeşitli arama motorlarında ilanlar vererek vatandaşların mağdur edildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın kesinlikle bu kişi ya da kuruluşlara itibar etmemesi gerekiyor. Elektronik imza sadece Türkiye'de yetkili elektronik hizmet sağlayıcılarından alınabilir. Bir başkasından elektronik imza alınmamalıdır. Zaten aldıkları da elektronik imza değildir" diye konuştu.

GOOGLE’DAN ARIYORUZ

Öte yandan son zamanlarda arama motoru Google’dan aradıklarını söyleyen dolandırıcıların ilk hamlesi "Google’dan arıyoruz" oluyor. Crabs Media Kurucu Ortağı Burak Önal, Google dolandırıcılarına dikkat çekerek "Dolandırıcılar 'Google Türkiye’den arıyorum', 'Sizi Google’da üst sıralara çıkaracağım', 'Google Haritalar’da yeriniz yanlış, düzeltelim' gibi cümlelerle ağına düşürmeye çalışıyor. Öncelikle şu iyi bilinmelidir; Google’ın Türkiye de resmî olarak fatura keseceği ve herhangi bir hizmet için para istediği bir çağrı merkezi yoktur. Bu tarz istekler ile arayan kişilere itibar edilmemeli" diyerek kullanıcıları ikaz etti.