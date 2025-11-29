Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kritik bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Bordo mavililerin Papara Park’ta çıkacağı mücadele, yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Trabzonspor’un iç sahadaki yenilmezlik serisini korumak istediği, Konyaspor’un ise eksiklerine rağmen sürpriz peşinde olduğu haftanın önemli karşılaşması bu akşam oynanıyor. Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak ediliyor.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor Konyaspor karşılaşması, Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma yüksek çözünürlükle şifreli olarak yayınlanırken, beIN Connect üzerinden dijital platformlardan da takip edilebilecek. Aboneliği bulunan taraftarlar, karşılaşmayı hem televizyon hem de mobil uygulamalar üzerinden canlı izleme şansına sahip.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspo Konyaspor maçı, 29 Kasım Cumartesi akşamı Papara Park’ta oynanacak ve mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karadeniz ekibinin taraftarı önünde çıktığı bu karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Trabzonspor ligde 4-3’lük Başakşehir galibiyetiyle moral bulurken Konyaspor ise eksik oyuncularına rağmen deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Mücadele, iki takımın ligdeki konumu ve son haftalardaki performansları nedeniyle haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan Yazgılı, Yasir Subaşı, Guilherme, Jin-ho, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Stefanescu, Muleka, Umut Nayir.

Editör:İREM ÖZCAN

