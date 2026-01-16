İhlas Haber Ajansı • İstanbul
Ara tatil başladı, İstanbul trafiği felç! Yoğunluk yüzde 85'e yükseldi!
İstanbul'da ara tatilin başlamasıyla akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Mesai çıkışı ve okul tatili nedeniyle D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında aksamalar yaşandı. Anadolu ve Avrupa yakasının birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul’da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.
YOĞUNLUK YÜZDE 85'E ÇIKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 17.30 itibariyle şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 85’e yükseldi.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Hem mesai çıkışı nedeniyle hem de okullarda 2 hafta sürecek ara tatilin başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Megakentin her iki yakasına giden Merter ve Cevizlibağ’da araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
