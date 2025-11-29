Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken dev maçın oynanacağı stat, yayın bilgileri ve karşılaşmanın saati futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi için tüm gözler Kadıköy'e çevrildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birinde karşı karşıya gelecek. TFF tarafından açıklanan fikstüre göre derbi tarihi, karşılaşmanın oynanacağı stat ve yayın detayları netleşirken iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Dev mücadele, hem tribünlerde hem ekran başında milyonlarca kişi tarafından takip edilecek.

DERBİ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bu sezon Kadıköy’de, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. 47 bini aşkın kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük statlarından biri olan Chobani Stadyumu, yıllardır iki ezeli rakibin unutulmaz mücadelelerine ev sahipliği yapıyor. Bu karşılaşma da sezonun en yüksek seyirci sayılarından birine sahne olacak.

Kadıköy’deki atmosfer, derbide yine belirleyici unsurlardan biri olacak. Fenerbahçe, iç sahada uzun yıllar sürdürdüğü yenilmezlik serisiyle bilinirken Galatasaray son dönemlerde deplasman performansıyla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ SAHADA OYNANIYOR?

Derbi, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. 1930’lardan bu yana birçok kez yenilenen ve 2009 UEFA Kupası Finali’ne de ev sahipliği yapan stadyum, modern yapısıyla dünya futbolunun önemli müsabakalarına uygun altyapıya sahip.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Derbi, Süper Lig’in 14. haftasında, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol olarak açıklandı.

Her iki takım da maç öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Liderlik yarışının seyrini değiştirebilecek bu mücadelede teknik ekipler kadro planlamalarını yaparken sakat oyuncuların son durumu da yakından takip ediliyor.

FB GS DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, maç saatinden önce başlayacak özel programlar, yorumlar ve analizlerle desteklenecek.

Editör:İREM ÖZCAN

