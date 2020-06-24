Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu, servetlerinin yaklaşık 3 ayda 584 milyar dolarlık artışla 3 trilyon 531 milyar dolara ulaştığı anlamına geliyor. ABD'deki milyarder sayısı da bu süreçte 614'ten 643'e çıktı. Sadece ABD'nin en zengin 4 insanı olan Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett ve Larry Ellison'ın toplam serveti 18 Mart-17 Haziran arsında yüzde 26, yani 101,7 milyar dolar yükseldi.

Milyarderlerin servet artışının önemli bir kısmı Borsalardaki yükselişten geldi. Yayımlanan raporda aynı dönemde 45.5 milyon Amerikalının işsizlik başvurusunda bulunduğuna dikkat çekildi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalara göndermede bulunuldu.