Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Yazılım Hamlesi kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatındaki 10 bin bilgisayarda PARDUS işletim sistemi kullanılacak. İmza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de hâlihazırda 100 bine yakın kullanıcının PARDUS işletim sistemini tercih ettiğini belirterek, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Millî Savunma Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumların da PARDUS'a geçiş için çalışma yürüttüğünü söyledi. Millî teknoloji hamlesine en büyük desteğin ise Diyanet'ten geldiğine dikkati çeken Varank "Diyanet’te şimdiye kadar 872 kullanıcı TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen yerli ve millî yazılım PARDUS'a geçti. Yurt dışındaki bulut sunucularındaki veriler, kurumun kendi veri merkezine taşındı. Ayrıca, Diyanet sunucularına TÜBİTAK'ın kurulum rehberini yayınladığı açık kaynak Jitsi video konferans sistemi kuruldu. İmzaladığımız protokolle Açık Kaynak Pardus'un Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılması mümkün olacak. Bu durum yerli ve millî yazılım alanında, kamuda şimdiye kadar yapılmış en yaygın kullanım sözleşmesi anlamına geliyor" dedi.

PARDUS’u erken yaşlarda öğrencilere tanıtmak istediklerini dile getiren Varank, "Bu manada Millî Eğitim Bakanlığı ile sınıflardaki akıllı tahtalara özel bir PARDUS sürümünü yaygınlaştırıyoruz. PARDUS ne kadar yaygınlaşırsa; eksiklikleri de o denli tespit edilip raporlanacak ve bu sayede geliştirme süreçleri hızlanacak. Yeni teknolojiler için PARDUS sürümleri hazırlamaya devam ediyoruz. Nesnelerin interneti dünyasında en yaygın kullanılan ARM-işlemci tabanlı mini-bilgisayarlar için yakın zamanda bir sürüm çıkaracağız. Böylece PARDUS, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak. Gençlerin bu sistemi kullanmasını teşvik etmek için interaktif eğitim içerikleri hazırlıyoruz" diye konuştu.