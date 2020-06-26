Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasından "istihdam oluşturan projeler" istemesi üzerine patronlar harekete geçti. Turizm ve Seyahat Acentaları İşverenleri Sendikası (TURSAS), "Biletçi Kadın" projesi ile farklı bir organizasyonu harekete geçiriyor. Proje kapsamında istihdam edilecek 10 bin Türk kadını, uçak biletinden turlara, seyahat sigortasından otel odalarına kadar 43 ürünü dünyaya pazarlayacak.

HOLLANDA ÖRNEĞİ

TURSAS Genel Başkanı Yılmaz Sönmez, şu anda bunu dünyada yapan tek ülkenin Hollanda olduğunu belirterek "Hollanda'nın istihdam ettiği 60 bin kadın, ülkesinde oturarak Afrika'nın bir ülkesinden Çin'e gitmek isteyen kişiye, uçak bileti ve otel konaklaması satıyor. Turist Afrika'dan, otel Çin'den, kazanan Hollandalı ev hanımları... Dünyadaki 3 trilyon dolarlık turizm pastasından Hollanda bu yolla yaklaşık 110 milyar dolar kazanıyor. Bu rakam bir ülkenin millî gelirinde önemli bir rakam" dedi.

HEDEF YÜZDE 5 PAY

Kendilerinin, Hollanda'nın uygulamasını genişleterek, 43 ürün oluşturduğunu ifade eden Sönmez, şöyle devam etti: 'Biletçi Kadın' ofisleri, seyahat acentesi yapısıyla tatile çıkmak isteyenlere uçak-otobüs bileti, otel rezervasyonu, turizm paketleri, araç kiralama, vize işlemleri ve seyahat sigortaları gibi 43 ürünün satışını yapabilecek. Bu şekilde biz de turizm pastasından yüzde 5'lik bir pay almayı hedefliyoruz.