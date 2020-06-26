Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile birlikte yeşil enerjiye geçiş de hızlandı. Otomotiv üreticileri, yakın bir gelecekte fosil yakıtların kullanımını tamamen sonlandırmayı hedeflerken alternatif olarak elektrikli ve hidrojen ile çalışan araçlar öne çıkıyor. Bu dönüşüme liderlik eden firmalardan biri olan Bosch, hidrojen yatırımlarına hız verdi. Bosch, araçlarda hidrojenden elektrik üretimiyle şarj problemini ortadan kaldırırken sürücüler yakın gelecekte akaryakıt istasyonlarından benzin yerine hidrojen dolduracak.

ÖNCE AĞIR VASITA SONRA BİNEK

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, hidrojen teknolojilerinin öneminin giderek arttığını belirterek “Bu sistemlerde en önemli bileşen, yakıt hücresi kümeleri (stack). Yakıt hücreli sistemin çekirdeği olarak bu kümeler, hidrojeni elektrik enerjisine dönüştürüyor ve atık olarak sadece su açığa çıkıyor. Bu sistemlerin geliştirilip üretilmesi ve yakıt hücresi kümelerinin ticarileştirilmesi için İsveçli yakıt hücre kümeleri üreticisi Powercell ile iş birliğine gittik. Ayrıca Nikola firması ve Ceres Power firması ile yakıt hücreleri konusunda çalışma yürütüyoruz. Bunlara ek olarak tüm temel sistem bileşenlerini de üretime hazır hâle getiriyoruz" dedi. Hidrojen ile desteklenen araçların daha uzun mesafeler katedip daha kısa dolum süreleri sunduğuna dikkat çeken Young, "Elektrikli bataryalarda şarj süresi çok uzun. Oysa hidrojenli araçlar akaryakıt istasyonlarından benzin alır gibi üç dakika içerisinde dolum yapabilecek. Hidrojenden elektrik üretimiyle şarj süresi sorunu ortadan kalkacak. Bir depo hidrojenle 700 kilometre yol gidebileceksiniz. Biz, bu teknolojide öncü olacağız. İlk olarak ağır vasıtalarda kullanacağız. Bunu, binek araçlar takip edecek. Şu an geliştirme aşamasındayız" diye konuştu.

20 MİLYAR AVROLUK PAZAR

Young, 2030 yılına kadar dünyadaki elektrikli araçların yüzde 20’sinin yakıt hücreli araçlardan oluşmasının beklendiğini, pazarın ise 20 milyar avroya ulaşacağını ifade etti. Bu uygulamaların şehirler, fabrikalar, veri işleme merkezleri gibi çok geniş bir yelpazede kullanılabileceğini dile getiren Young şunları kaydetti: Bu şekilde şehirde ve endüstriyel alanlarda küçük güç istasyonları kurmak mümkün. Bosch, yakıt hücresi uzmanı Ceres Power’a 90 milyon avro yatırım yaptı ve bu girişimle sabit yakıt hücresi Katı Oksit Yakıt Hücresi Sistemi’nin (SOFC) geliştirilip seri üretimine başlayacağız.

YAPAY ZEKÂLI ÜRÜNLER

Steven Young, akılı eldiven ve yapay zekâ ile üretimde hata payını azalttıklarını belirterek "2025 yılına kadar bütün ürünlerimiz ya yapay zekâya sahip olacak ya da yapay zekâ ile tasarlanmış olacak" dedi.

MASKE ÜRETİM HATTI İHRAÇ EDECEK

Steven Young, geliştirdikleri test kiti ve maske üretim hattı ile korona ile mücadeleye destek olduklarını belirterek "Test kiti 2,5 saatte sonuç veriyor. Başarı oranı ise yüzde 95. Bu süreyi 45 dakikaya indireceğiz. Ayrıca tam otomatik maske üretim hattı ile el değmeden cerrahi maske üretimine başladık. Üretim hattının ilk talibi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası oldu. Hattı Bursa’da imal edip ihraç edeceğiz’ dedi.

BURSA'YA 500 MİLYON LİRALIK YATIRIM DAHA

Bosch, Türkiye’de 2019 yılında cirosunu yüzde 11 artışla 21,5 milyar TL’ye yükseltti. Bu gelirin yaklaşık 7,7 milyar TL’lik kısmı iç satışlardan sağlanırken ihracat geliri ise yüzde 13 artışla 13,9 milyar TL oldu. Türkiye'ye son üç yılda 3,2 milyar lira yatırım yapan Bosch’un sadece geçen yıl 1,5 milyar TL yatırım yaptığını belirten Steven Young, bunun 215 milyon lirasının AR-GE yatırımlarından oluştuğunu söyledi. Bu yıl 500 milyon lira daha yatırım yapacaklarını ifade eden Young "Bursa'daki tesisimizde yeni nesil yüksek basınçlı benzin enjeksiyon sistemi pompası üreteceğiz. Katma değeri çok yüksek bir ürün. Bu ürün ile beraber araçlardaki elektronik beyin hariç bütün elektronik sistemi Bursa'da üretiyor olacağız" dedi.

ÇİM BİÇME MAKİNESİ İLE REKOR SATIŞ YAPTIK

Salgının etkilerinin otomotiv üzerinde görülmesiyle birlikte yeni aksiyonlar aldıklarını anlatan Young “Pandemi önce Çin'i, sonra Avrupa ve ABD'yi etkiledi. Bunu fırsata çevirdik. Türkiye'deki tesislerimizi açık tutarak geceli gündüzlü çalıştık. Avrupa'nın veremediği ürünleri hızlı şekilde Türkiye'de üretip Uzak Doğu ve Avrupa'ya ihraç ettik. Tedarik zincirini açık tuttuk. Online satışlar yaptık. Bir online platformunda 19 Mayıs'ta yedi dakikada bin aksesuarlı vidalama seti sattık. Aynı şekilde mayıs ayında online platformda tüm geçmiş beş ayların tamamında sattığımız çim biçme makinesinden fazlasını sattık” diye konuştu.