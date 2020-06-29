Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Dönmez "2002'den itibaren yılda ortalama 33 ton altın ürettik. 2019'da 38 tona ulaştık. 2020 hedefimiz ise 45 ton altın üretimi" dedi. Türkiye'nin yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı faturası olduğunu, bunun azaltılması gerektiğini, bu kapsamda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve hidrokarbon aramalarına hız verdiklerini söyleyen Bakan Dönmez; geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 62'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini, bu yılın ilk 5 ayında ise bu miktarın yüzde 66'ya ulaştığını dile getirdi. Karadeniz'de yürütülen çalışmalardan da ümitli olduklarını dile getiren Bakan Dönmez "Fatih ile bu operasyonu yapacağız. Zonguldak açıklarında Tuna-1 adını verdiğimiz lokasyonda... Temmuz ayının ilk yarısında başlamış olacak. Sahadan gelen sismik veriler umut vadediyor" diye konuştu.