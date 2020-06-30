Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

ABD’de bir lojistik merkez kurulması için proje üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Yeni sistemle öncelikle firmaların birleştirilmiş hizmet çerçevesinde azaltılacağı belirtiliyor. Ayrıca çıkarılacak tebliğ ile de bu merkezlerin devlet yardımları kapsamına alınması planlanıyor. Merkezin ilk olarak mobilya ve orman ürünleri sektörlerine yönelik kurulması öngörülüyor. Merkezler yoluyla yurt dışındaki alıcılara daha kolay ulaşılması ve e-Ticaret’in etkinliğinin artırılması hedefleniyor. ABD'de kurulması planlanan ‘Yurt Dışı Lojistik Merkezi’ne firmaların bakış açısını ve ön talepleri konusunda görüş alışverişleri sürüyor.