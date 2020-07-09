Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk etapta 16 adet Man marka otobüs filosuyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'ya sefer düzenleyecek olan Varan, 2020 sonunda yaklaşık 200 milyon TL’lik toplam yatırıma erişerek 100 otobüslük bir filo büyüklüğüne ulaşmayı ve 1,5 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefliyor. Varan üç yıl içerisinde ise en fazla yolcu taşıyan ilk üç markadan biri hâline getirmeyi amaçlıyor. Varan’ın yeniden yolcularıyla buluşmasının aynı zamanda önemli bir istihdam hamlesini de beraberinde getireceğini dile getiren Varan Turizm CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan "Bugün itibarıyla yaklaşık 250 kişiye iş imkânı sağlamış durumdayız. Bu yıl sonuna kadar 700 kişiyi bulacak" dedi.

1946 yılında İstanbul-İzmit seferleri ile yolcu taşımacılığına başlayan Varan, 2011 yılında Ulusoy bünyesine geçmişti. Fakat, takvimler 2016 yılını gösterdiğinde, hava yolu taşımacılığına artan ilgiye bağlı olarak düşen tüketici talebi gerekçesiyle şirketin faaliyetlerine son verilmişti. Şirketin seferlerini durdurmasının ardından, filosundaki otobüsler icradan satılmıştı.