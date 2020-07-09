Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaalanı açıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapımını durdurması sebebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının devraldığı İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Türkiye'nin ilk insansız hızlı metrosu olup, saatte 120 kilometre hızla seyredebilecek. Dev bir yer altı şehrini andıran metro inşaatı tamamlandığında toplam uzunluk 70 kilometreyi bulacak. Bunun 37,5 kilometresi Gayrettepe-Kâğıthane-İstanbul Havalimanı arasında, 32 kilometresi ise Halkalı-İstanbul arasında olacak. Gayrettepe-Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda yapım faaliyetleri 07.12.2016, Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ise 07.03.2018'de inşa edilmeye başlamıştı. Hat tamamlandığında önce bir süre test amaçlı olarak sürücülü kullanılması, ardından sürücüsüz aşamaya geçilmesi planlanıyor. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Beşiktaş, Şişli, Kâğıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçe sınırlarından geçecek, söz konusu mesafeyi 35 dakikada katedecek, şehir içi trafiğini azaltacak.



Gayrettepe-Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni, 10 Mayıs 2020 günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirilmişti. Önemli projenin tüm hatlarında çalışma yoğun bir hızla devam ediyor.



İHA İSTANBUL