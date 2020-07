Türkiye Gazetesi

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, hisselerinin New York Borsası’nda işlem görmeye başlamasının 20’nci yıl dönümünü kutluyor. Hisseleri New York Borsası’nda işlem gören tek Türk şirketi olan Turkcell, 2000 yılından beri bayrağımızı Amerika’da dalgalandırmaya devam ediyor. Aradan geçen 26 yılda Türkiye’ye 50 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan Turkcell, Ukrayna, Belarus, KKTC operasyonları ve tüm dünyada kullanılan dijital servisleri ile bölgesinin en önemli operatörlerinden birisi konumuna gelmiş durumda.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell’in 26 yılda Türkiye’nin en değerli markalarından birisi hâline geldiğini belirterek “Ülkemizi 20 yıldır New York Borsası’nda temsil eden ilk ve tek Türk şirketiyiz. Halka açık hisselerimizin altıda biri New York Borsasında işlem görüyor. Türkiye’de geliştirdiğimiz dijital servis ve ürünlerimizi dünyanın her köşesine ihraç ederek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan, on binlerce kişiye istihdam sağlayan büyük bir aileyiz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sadece Türkiye’de değil global arenada da önemli bir oyuncu hâline gelmek. Türkiye’den kazandığını Türkiye’ye yatıran bir şirket olarak bundan sonra da ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

BİR YILDA 7 MİLYAR LİRA YATIRIM

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da global marka olma yolunda ilerlediklerini ifade ederek şunları kaydetti: Turkcell olarak bayrağımızı uluslararası alanda daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu ülkeden daha fazla global marka çıkarmak en büyük hayalimiz. Yirmi altı yıl önce kurulan ve 20 yıldır da hisseleri New York Borsasında işlem gören Turkcell, aradan geçen sürede dijital servisleri dünyanın dört bir köşesinde kullanılan bir şirket hâline geldi” diye konuştu. Türkiye'nin alt yapısına geçtiğimiz sene 7 milyar TL’den fazla yatırım yaptıklarını dile getiren Erkan “Sadece son beş yılda 31 milyar TL’lik yatırım yaptık .Önümüzdeki dönemde de başta yeni nesil teknolojiler olmak üzere altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

ÜÇ BİNAŞKIN ŞİRKET İLE DÜNYANIN EN DEĞERLİSİ

Bugün üç binin üzerinde şirketin hisselerinin işlem gördüğü New York Borsasında 250’yi aşkın teknoloji şirketi bulunuyor. İşlem gören şirketlerin toplam değeri 28,5 trilyon doları geçen New York Borsası, bu bakımdan dünyanın en değerli borsası konumunda. NYSE’de işlem gören teknoloji şirketleri arasında HP, IBM, Motorola Solutions, Palo Alto Networks, Panasonic, Salesforce, SAP, Siemens ve Tableau da var. NYSE’de Turkcell’in yanı sıra BT Group, China Mobile, Mobile TeleSystems, NTT DoCoMo ve Telecom Italia gibi yabancı telekomünikasyon şirketlerinin hisseleri de işlem görüyor.

37 ÜLKEYE DİJİTAL SERVİS İHRACATI

Her yıl bir milyon yeni müşteri hedefi ile yola çıkan Turkcell’in geliştirdiği dijital servisler dünyada 37 ülkede kullanılıyor. Dijital İş Servisleri şirketi ile kurumların dijital dönüşümlerini uçtan uca sağlamayı amaçlayan Turkcell, bu alanda 2022’ye kadar lider olmayı hedefliyor. Paycell ile Türkiye’nin yerli ve millî mobil ödeme altyapısına sahip olan şirketin, techfin tarafında hedefi ise 2022 sonuna dek 41 milyar TL’lik işlem hacmine

ulaşmak.