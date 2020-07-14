Bakan Albayrak: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz."
Bakan Albayrak'tan müjde! Bugün hesaplara yatacak
14.07.2020 - 13:10 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: "Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız. Bugün 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz."
Etiketler : Bakan Albayrak:,
717942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/717942.aspx
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