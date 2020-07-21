Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaş hareketliliği sebebiyle salgının yayılması konusunda da endişeler yükseliyor. Ancak bilet rezervasyonundan gelen ilk veriler, bu bayram genelde evde kalmayı tercih edeceğimizi gösteriyor. Geçen bayram tatilinde; hava, deniz ve kara yolu ile ulaşımda yaklaşık dokuz milyon kişilik bir hareketlilik yaşanmıştı. Bu bayramda rezervasyonlar ise yüzde 60 gibi yüksek bir oranda düştü. Bayramda yolcu hareketliliğinin üç milyon civarında kalması bekleniyor.

BU SENE YOLCU YOK

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan “Pandemi sebebiyle yüzde 50 kapasite ile yolcu taşımacılığına devam ediyoruz. Sadece İstanbul'dan sefer sayımız 1.150'ye çıkmış durumda. Bu rakam, normalin yaklaşık yüzde 25 altında. Kurban Bayramı yaklaşıyor ve biz hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak bu bayram için pek yolcu yok. Şu anda bilet satışlarımız düşük seviyede. Geçen yılın Kurban Bayramı’yla kıyasladığımızda otobüs sefer sayılarımız yüzde 60 azalmış görünüyor. Her bayram öncesinde otobüslerimiz dolardı ve ek seferler koyardık. Bilet satışları böyle giderse ek otobüs seferi koymayı düşünmüyoruz. Şu anki duruma göre bu bayramda böyle bir durumun yaşanacağı görünmüyor" dedi. Birçok kişinin pandemi sebebiyle İstanbul’dan ayrıldıktan sonra geriye dönmediğini de hatırlatan Özcan “Ayrıca bazı kişiler toplanıp araba kiralayarak memleketlerine gittiler. Bu da yolcu sayımızın azalmasına yol açtı” diye konuştu.

GEÇEN YIL NE OLDU?

Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre; geçen yıl Kurban Bayramı süresince havalimanlarından 3,7 milyon yolcu hizmet aldı. Dört milyon yolcu otobüsle, 2,5 milyon vatandaş da trenle seyahati tercih etti. 2019'da bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 270 bin sefer yaptı. Günlük ortalama sefer sayısı, bayram öncesi sefer sayılarına göre yaklaşık yüzde 18 artışla 22 bin 555'e ulaşmıştı. Yüksek hızlı tren ve konvansiyonel trenlere de ek sefer ve vagonlarla, günlük 31 bin koltuk kapasite ilave edilmişti.