Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve SunExpress iş birliği ile İzmir ve Kuşadası'ndaki otellerde alınan tedbirleri yerinde görme fırsatı bulan turizm operatörleri, Almanya'nın Türkiye yasağı ise “saçmalık” olarak değerlendirdi. Almanya'nın ünlü turizm dergisi Touristik Aktuell’in şef redaktörü Matthias Gürtler, Türkiye'nin güvenli bir tatil imkânı sunduğunu belirterek “Döndüğümüzde Türkiye’deki güvenli tatil imkânını anlatacağız. AB ülkelerinin Türkiye'ye seyahat sınırlamasının bir an önce kaldırılacağını umuyoruz. Sınırlamanın saçma olduğunu düşünüyorum. Sağlık sebepleriyle bu kısıtlama kararının alındığı söylense de politik etkenler olabilir. Bu, yanlıştır. Almanya ve Avrupa'daki bir ülkede de salgın tehlikesinin Türkiye ile aynı olduğunu düşünüyorum” dedi. Almanya'daki kurumsal seyahat bürolarından Holzapfel'in yetkilisi Bastian Wipfler de “Genel olarak Türkiye'de koronavirüs tehlikesine çok dikkat edildiğini söyleyebilirim. Örneğin Avrupa'nın birçok noktasında olmayan ateş kontrolünü burada gördüm” diye konuştu. AB Konseyinin seyahat kısıtlaması listesinden Türkiye'yi çıkarmasını isteyen Wipfler, şunları kaydetti: Alman vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapma talebi var. Sınırlamanın ne zaman sona ereceğini, uçuşların ne zaman başlayacağını soruyorlar. Döndüğümüzde onları Türkiye'de çok iyi bir tatilin, güzel plajların beklediğini söyleyeceğiz.