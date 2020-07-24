Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bu çerçevede İran Tarım Seferberliği Bakanlığı ile Türk yetkililer Tahran’da bir toplantı yaptı. Bitki güvenliği, geleneksel tıp, organik ürünler ve bitkisel ilaç alanında teknik iş birliği anlaşmasının imzalanmasının istendiği toplantıda İran’ın ihraç ettiği ürünler arasında olan safran, mantar, hurma, kuru üzüm, lavanta, gül, kekik, nar ve çam fıstığı kabuğu gibi bazı bitki ve ürünler için Türkiye’deki kurumlarla iş birliği ve ortak markalaşma çabalarına girmek istendiği belirtildi. Görüşmede nar çekirdeğinin yağını almak için Türkiye’de teknolojisi bulunan bir şirketle İran’da ortak yatırım yapılmasının da dile getirildiği öğrenildi.