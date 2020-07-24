Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son bir yıl içinde kadın esnaf ve sanatkâr sayısının 318 bin 154'e yükseldiğini ve kadın esnaf sayısının 25 bin arttığını belirterek "Bütün dünyada ekonomik alanda küresel daralma yaşanırken, kadın esnaf sayımızdaki artış bizi cesaretlendiriyor. Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın yanında olacağız" dedi. Malatya'daki Kadın Kooperatifleri Paneli'ne video-konferans yoluyla katılan Bakan Pekcan, kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta öncü rol üstlendiğini ifade ederek “Biz de kooperatiflerimizin, özellikle de kadın kooperatiflerimizin üretimde ve ihracatta daha fazla yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca bilişim alanında da kadınların faaliyet göstermesini, kooperatifleşmesini önemsiyoruz" diye konuştu. Yerel kalkınmanın hızlandırılması, yerelde katma değer oluşturulması, istihdamın geliştirilmesi ve bu sayede göçün önlenmesi, kadınlar başta olmak üzere ekonomik olanakların artırılmasıyla ilgili çalışmaları hızlandıracaklarını ve kooperatifçilik faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: Biz kooperatiflerimizden sadece lokal olmalarını değil, uluslararası olmalarını bekliyoruz. Hem iç ticarette hem uluslararası ticarette kooperatiflerimizin lokomotif rol oynamasını istiyoruz. Gerçekten çok güçlü, büyük ve uluslararası boyutta kooperatif örneklerimiz var. Bunlardan da rol model alarak yararlanabiliriz. Bakanlık olarak desteklerimizle kooperatiflerimizin yanınızda olacağız.



