Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Pakdemirli, 24 Temmuz’da saat 18.00 itibarıyla hesaplara aktarılacak desteklere ilişkin detayları açıkladı.

Bakan Pakdemirli, destek ödeme kalemleri ve miktarlarını ise şöyle sıraladı:

- Çiğ Süt Desteği ödemesi; 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira,

- Hububat ve Baklagil Desteği; 4 bin 905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira,

- Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği; 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira,

- Dane Mısır Desteği; 522 üreticimize 506 bin lira,

- Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği; 2 bin 391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira,

- Toprak Analizi Desteği; 176 bin lira,

- Mazot Gübre Desteği; 102 üreticimize 74 bin lira,

- Kırsal Kalkınma Desteği; 69 projeye 6 milyon 464 bin lira,

- Uzman Eller Projesi; 9 projeye 880 bin lira,

- Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında ise 112 yetiştiriciye 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.’