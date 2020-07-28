Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Değişimle birlikte Borsa İstanbul'da endeks değerleri bundan sonra 1.000 puanlar seviyesinde ifade edilmeye başlandı. Şirketlerin değeri ise değişmedi. Cuma günü 119.202 puandan kapanan endeks, değişimin ilk işlem gününe 1.192 puandan başladı, gün içinde 1.200 puanın üstünü test etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç... Yirmi üç sene sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Bütün yatırımcılarımıza hayırlı olsun” mesajını paylaştı.

Bu arada analistler, endeksten sıfır atılmasının psikolojik etkisinin “pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini” kaydetti. Gedik Yatırım'dan Üzeyir Doğan “Fiyat seviyesinin daha düşük rakamlarla ifade ediliyor olması, psikolojik açıdan ‘ucuzladı’ algısı oluşturabilir" dedi. Stratejist Cüneyt Paksoy ise “Akla hep o 1997 yılındaki yükseliş gelecektir. Sıfır atıldıktan sonra yüzde 250 civarında bir yükseliş yaşandı. Gelecek dönemde bu tür bir beklenti hep masada kalacaktır. Böyle bir ortamda teknolojiyi kullanarak sadeleşmek, Borsa İstanbul'un gelişimine önemli katkı sunacak. En önemli ise hikaye ise üreterek büyüyen Türkiye'dir” ifadelerini kullandı.