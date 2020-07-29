Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş 30 Temmuz Perşembe günü saat 00.00’da başlayacak, 4 Ağustos Salı günü 07.00’de sona erecek. Belediyeler bünyesindeki toplu taşıma araçları ise 31 Temmuz Cuma günü saat 00.00'dan, 3 Ağustos Pazartesi günü gece yarısına kadar ücretsiz olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yola çıkacak İstanbullulara, Kuzey Marmara Otoyolu-Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılacağı müjdesini de verdi. Bakan Karaismailoğlu “İstanbul’dan Kocaeli ve Sakarya şehirlerine ulaşım kolaylaşacak. Ankara’ya olan seyahat süresi de kısalacak” dedi. Yapılacak düzenleme ile, her bayram İstanbul çıkışı ve girişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Söz konusu yolun uzunluğu, 26,3 kilometre ana gövde ve 9,1 kilometre bağlantı olmak üzere, toplam 35,4 kilometreyi buluyor.