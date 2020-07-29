Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara ve Erenler'de bulunan fabrikasında üretimine devam eden ve yılın ilk altı ayında toplam 12 bin 357 adet traktörü üretim bantlarından indiren şirket, bu adetlerle üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırmayı başardı. TürkTraktör, beş aylık döneme göre ise Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 71’ini tek başına gerçekleştirdi.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, ertelenen talebin yılın ilk çeyreğinde satışa döndüğünü belirterek "Türkiye traktör pazarı 2019'a göre yüzde 62 büyüdü. Buna rağmen 2018 yılının yüzde 40 gerisinde kaldı. Bu yıl pazarın 2018 seviyesinin bir miktar altında, 41 bin-46 bin aralığında olacağını öngörüyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, TürkTraktör, yurt içinde gerçekleştirdiği toplam 7 bin 326 adetlik traktör satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 68 artırırken, aynı zamanda 13 yıldır lideri olduğu traktör pazarındaki konumunu da güçlendirdi. 130'dan fazla ülkeye ihracat yapan TürkTraktör, ilk 6 ayda 5 bin 786 adet traktör ihracatı ile Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 86'sını da tek başına gerçekleştirdi. TürkTraktör, yılın ilk 6 ayını 2 milyar 179 milyon TL toplam ciro ile kapattı. Şirketin brüt kârı 380 milyon TL, brüt kâr marjı yüzde 17,4 olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 211 milyon TL ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) tutarı 278 milyon TL oldu. Şirketin net kârı ise 161 milyon TL olarak kaydedildi.