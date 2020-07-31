Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile iki ülke arasında yapılacak Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısı öncesinde video konferans aracılığı ile görüşen Bakan Pekcan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, taşımacılık ve lojistik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünleri ithalatı üzerindeki korunma tedbirleri ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunu ele aldıklarını söyledi. İki ülkeden 121 iş insanının katıldığı toplantıda Pekcan, İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarından biri ve en büyük 4'üncü ihracat pazarı olduğunu söyledi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda İtalya'dan destek beklendiğini söyleyen Bakan Pekcan, ticarette iş birliğinin yanı sıra, İtalyan ve Türk iş adamlarının üçüncü ülkelerde müteahhitlik alanında iş birliği yapılabileceğini dile getirdi. İtalyan Bakan Maio da, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki taraf için de son derece yararlı olacağını dile getirdi.