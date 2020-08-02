Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya; bu işin normal bir kiralama faaliyeti değil turizm faaliyeti olduğunu, seyahat acentası kapsamında yapılması ve vergiye tabi olması gerektiğini belirtti. Türkiye'de bu yıl özellikle trend hâline gelen kiralık villalarda işlem hacminin 3 milyar TL civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun tamamının kayıt altında bulunmaması sebebiyle devletin gelir kaybının yaklaşık 100 milyon TL'yi bulabileceği belirtiliyor. Bağlıkaya “Bu hizmeti veren kişilerin belgesiz bir faaliyette bulunarak vergi vermemesi, ülkede vergi adaleti ve eşitliğine vurulan en büyük darbelerden... İlgili makamlara bildirmeye devam edeceğiz” dedi.