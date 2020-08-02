TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya; bu işin normal bir kiralama faaliyeti değil turizm faaliyeti olduğunu, seyahat acentası kapsamında yapılması ve vergiye tabi olması gerektiğini belirtti. Türkiye'de bu yıl özellikle trend hâline gelen kiralık villalarda işlem hacminin 3 milyar TL civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun tamamının kayıt altında bulunmaması sebebiyle devletin gelir kaybının yaklaşık 100 milyon TL'yi bulabileceği belirtiliyor. Bağlıkaya “Bu hizmeti veren kişilerin belgesiz bir faaliyette bulunarak vergi vermemesi, ülkede vergi adaleti ve eşitliğine vurulan en büyük darbelerden... İlgili makamlara bildirmeye devam edeceğiz” dedi.
Kiralık villalarda büyük vergi kaybı
02.08.2020 - 03:17 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son günlerde salgın ortamının oluşturduğu alternatif konaklama arayışı, tatil kiralık villaları yeniden gündeme getirdi.
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722172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/722172.aspx
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