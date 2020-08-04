TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl “Yerli ürünlerimizi büyük şehirlere getirerek hem kendi insanımıza hem de dünyaya ve turistlere tanıtıyoruz. Birecik patlıcanı ve biberi, Urfa nohutu gibi birçok ürünü getiriyoruz. Birecik'te 2 lira olan patlıcanı biz 5 liraya alıyoruz ve çiftçiyi destekliyoruz. Özel olarak seçtiriyoruz, aracı koymuyoruz. Burada bir patlıcan kebabı yapıldığında da katma değeri, lezzeti daha yüksek oluyor. Yani 2 liralık ürünü 15-20 liraya, 50 liraya, 100 liraya kadar lüks restoranlarda satabiliyoruz. Bu, turistin de aradığı bir şey. Anadolu'nun genetiği bozulmamış ürünlerini getirip bir lezzet sunuyoruz. Böyle projelerle Anadolu'daki yerli ürünlerimize katma değer kazandırdığımızda, oraları da kıymetlendirir ve büyükşehirlere göçü önlemiş oluruz” dedi.
2 liralık patlıcanı 100 liraya satılabilir
04.08.2020 - 02:38 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin (TÜRES) başlattığı “Tarladan Mutfağa” adlı kampanyayla üye işletmeler domates, biber, patlıcan ve sarımsak gibi ürünleri aracısız alabiliyor.
Etiketler : TÜRES,
722562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/722562.aspx
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