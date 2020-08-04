Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl “Yerli ürünlerimizi büyük şehirlere getirerek hem kendi insanımıza hem de dünyaya ve turistlere tanıtıyoruz. Birecik patlıcanı ve biberi, Urfa nohutu gibi birçok ürünü getiriyoruz. Birecik'te 2 lira olan patlıcanı biz 5 liraya alıyoruz ve çiftçiyi destekliyoruz. Özel olarak seçtiriyoruz, aracı koymuyoruz. Burada bir patlıcan kebabı yapıldığında da katma değeri, lezzeti daha yüksek oluyor. Yani 2 liralık ürünü 15-20 liraya, 50 liraya, 100 liraya kadar lüks restoranlarda satabiliyoruz. Bu, turistin de aradığı bir şey. Anadolu'nun genetiği bozulmamış ürünlerini getirip bir lezzet sunuyoruz. Böyle projelerle Anadolu'daki yerli ürünlerimize katma değer kazandırdığımızda, oraları da kıymetlendirir ve büyükşehirlere göçü önlemiş oluruz” dedi.