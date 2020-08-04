Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisiyle birlikte evde kalma süresinin uzaması ve birçok fiziki mağazanın geçici süreliğine kapanması, online alışverişi yüzde 50 artırdı. e-Ticaret, iş yoğunluğu en çok artan sektörlerden biri oldu. Bu durum zaman zaman fırsatçılığı da gündeme getirdi. e-Ticaret siteleri bir yandan bununla da mücadele ediyor. GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, fahiş fiyat uygulamalarına karşı son derece titiz çalıştıklarını ifade ederek "Bu süre zarfında tüketiciyi korumak için yüksek fiyatlı olduğunu tespit ettiğimiz 20 binden fazla ürünü sitemizden kaldırdık. Israrla fahiş fiyat uygulayan 80 satıcıyı da sistemimizin dışına çıkardık ve fırsatçılığa en ufak bir tolerans göstermedik" dedi. e-Ticaret’in, son yıllarda çok hızlı büyüyen bir sektör olduğunu vurgulayan Kantarcı, 2020 sonu için yüzde 40'lar civarında olan büyüme hedeflerinin yüzde 50 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Öget Kantarcı, e-Ticaret’i bu kadar kolaylaştıran ilk faktörün, akıllı mobil cihazların hayattaki rolünün giderek büyümesi olduğuna işaret ederek; GittiGidiyor'u ziyaret eden her 10 kullanıcıdan 8’inin mobil kanal üzerinden geldiğini, yapılan alışverişlerin yüzde 70'inin de mobilden gerçekleştiğini söyledi.