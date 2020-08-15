Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kullanıcıların çoğu bunların nasıl değerlendirileceğini bilmeden bekletirken, birçoğu da çöpe atarak milyonlarca dolarlık ekonomik kayba sebep oluyor. Vodafone, bu kayıpların önlenmesi amacıyla bir süre önce başlattığı "Bu Atıklar Kod Yazıyor" çalışmasını yeni iş ortaklarıyla genişletme kararı aldı. Projeye Artıtel, Deloitte Türkiye, Hewlett Packard, Enterprise, Karel, KPMG Türkiye, Mikrolink ve Ostim Organize Sanayi Bölgesi de destek verecek. Vodafone böylece şimdilik 6 şehirde 3.700'den fazla çalışanın desteğiyle toplayacağı elektronik atıkları geri dönüştürerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açacak. Vodafone'un Yarını Kodlayanlar Projesi çerçevesinde hayata geçirilecek kodlama sınıfları, bütün çocuklara ücretsiz olarak açılacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, stratejinin temel taşlarını dahiliyet ve sürdürülebilirliğin oluşturduğunu belirterek, 2025 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100 geri dönüşümünü hedeflediklerini söyledi.