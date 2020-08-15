Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgınla mücadele kapsamında tedbirleri maksimum seviyede alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, bu süreçte Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı. Karaismailoğlu "Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşların başlatılması için 92 ülke ile yazışma trafiği tamamlandı. 48 ülke ile uçuşlar devam ediyor" dedi. Karaismailoğlu, 4 Temmuz'da askıya alınan Türkiye ve Kazakistan arasındaki havayolu köprüsünün de yeniden açıldığını ifade etti.