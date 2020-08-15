Salgınla mücadele kapsamında tedbirleri maksimum seviyede alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını anımsatan Karaismailoğlu, bu süreçte Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıkları ve Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini vurguladı. Karaismailoğlu "Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşların başlatılması için 92 ülke ile yazışma trafiği tamamlandı. 48 ülke ile uçuşlar devam ediyor" dedi. Karaismailoğlu, 4 Temmuz'da askıya alınan Türkiye ve Kazakistan arasındaki havayolu köprüsünün de yeniden açıldığını ifade etti.
Ulaştırma Bakanı: 48 ülkeye uçuyoruz
15.08.2020 - 03:44 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 13 Ağustos itibarıyla tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülkeyle uçuşların devam ettiğini açıkladı.
Etiketler : thy,thy uçuşları,yurtdışı uçuşları,
725006 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/725006.aspx
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