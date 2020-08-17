Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci elde araç satışındaki yeni düzenleme ile ilgili açıklamalarda bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, kararların 2. el sektörünün regüle olması için önemli olduğunu dile getirerek “Artık her önüne gelen, yetki belgesi olmayan araç alım satımı yapamayacak, bu tüketici açısından daha güvenli bir ortam demek. Ayrıca Güvenli Ödeme Sistemi, 2.el araç ticareti için bir devrim niteliğinde. Bu sayede alım satım süreçlerinde dolandırıcılık sona erecek. Öte yandan kayıt dışılık bitecek, kayıt dışı alım-satımlar son bulacak ve TSE belgeli Ekspertiz noktaları artacak. Bir önemli konuda sahibinden.com gibi ilan siteleri araç ilan yayın formatlarında (madde 13 nedeniyle) değişiklikler yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü yönetmelikte satışa sunulan aracın ilanıyla alakalı belirleyici detaylar yer almak zorunda. 2.el araç ticaretinin üçte ikisi yılda 3 adet satışın altında oluyor. Bu yönetmelik ile hedeflenen böylece kurumsal 2.el araç ticaret harici satışları regüle ederek tüketiciyi garanti altına almaktır” dedi.