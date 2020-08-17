Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229.357 oldu. Konut satışları aylık bazda ise yüzde 20 oranında artış gösterdi. Haziran ayında Haziran ayında 190.12 konut satılmıştı. Konut satışlarında, İstanbul 39.432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26.885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15.614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.



İpotekli konut satışları Temmuz ayında 130.721 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 artış göstererek 130.721 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 24.000 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.



Diğer satış türleri sonucunda 98.636 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Temmuz ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 98.636 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15.432 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 39,1 oldu. Ankara 8.961 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5.837 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Hakkari oldu.



Konut satışlarında 67.937 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 artarak 67.937 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10.429 konut satışı ve yüzde 15,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6.355 konut satışı ile Ankara ve 4.524 konut satışı ile İzmir izledi.



İkinci el konut satışlarında 161.420 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,0 artış göstererek 161.420 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 29.003 konut satışı ve yüzde 18,0 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,6 oldu. Ankara 20.530 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 11.090 konut satışı ile İzmir izledi.



Konut satışları Ocak-Temmuz döneminde yüzde 40,5 arttı

Ocak-Temmuz döneminde 854.126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde ipotekli konut satışı yüzde 313,9 artarak 397.095, diğer satış türlerinde ise yüzde 10,8 azalarak 457.031 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,4 artarak 265.709 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 62,1 artarak 588.417 olarak gerçekleşti.



Yabancılara 2020 yılı Temmuz ayında 2.741 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2.741 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı 1046 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi.



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Temmuz ayında İran vatandaşları Türkiye'den 540 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 388 konut ile Irak, 154 konut ile Rusya Federasyonu, 149 konut ile Afganistan ve 143 konut ile Almanya izledi.