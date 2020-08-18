Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afetlere Hazırlık Haftası kapsamında katıldıkları “Afet Eğitim Merkezi”nin açılışında, 7,2 büyüklüğünde canlandırılan deprem simülasyonunu tecrübe etti. Bakan Kurum, acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut olduğunu, 300 bini İstanbul'da olmak üzere beş yıl içinde bu konutların dönüşümünü sağlayacaklarını, 81 şehirde bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Yaklaşık 60 milyon insanın deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Kurum, vatandaşlara “Bizlere, belediyelerimize müracaat edip evlerinizin risk tespit ettirin, devlet millet iş birliği ile deprem dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirelim” diye seslendi.

Deprem simülatörünü de tecrübe eden Kurum “7,2 büyüklüğündeki Düzce depreminin bir benzerini arkadaşlar simüle etti. Simülasyonda bile o sarsıntıyı 60 saniyeye yakın hissetmek hakikaten ürkütücü. Belki yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor. Böyle bir depremde eğer sağlam bir binadaysanız çıkıp bundan sonraki süreçte herhâlde yakınlarınızı ararsınız. Çok zor, çok sıkıntılı. Nüfusumuzun yüzde 66’sı, topraklarımızın yüzde 70’e yakını deprem bölgesinde yer alan bir ülkeyiz. Son bir asırda 80.000 canımızı depremlerde kaybettik. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Depremle mücadeleyi öğrenmek zorundayız. Bu anlamda bu eğitim merkezimiz hem deprem öncesi hem de sonrasında arama kurtarma faaliyetleri yapacak. Arkadaşlarımızın eğitimi, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi adına çok önemli. Hem şehirlerimizi hem altyapılarımızı depreme hazırlıklı hâle getirecek adımları da Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde atacağız" dedi.

KONUTTA SİSMİK İZOLASYONA İLGİ ARTTI

Deprem İzolasyon Derneği Başkanı Mehmet Emre Özcanlı, deprem etkilerinin azaltılmasını sağlayan sismik izolatör kullanımının kamu binaları ve karayollarının ardından konut projelerinde de yaygınlaşmaya başladığını söyledi. Türkiye'de son dönemde yapılan kara yollarında ve Osmangazi Köprüsü ile Dilovası arasındaki viyadüklerin temellerinde deprem izolatörü bulunduğuna dikkati çeken Özcanlı, şöyle konuştu: “Konut sektöründe de bir uyanış var. İstanbul’daki toplu konut projelerinde satışı artırmak için deprem izolatörü kullanıldığı özellikle belirtiliyor. Temelinde deprem izolatörü bulunan bina deprem anında sanki tekerler üzerindeymiş gibi gidip geliyor. Mesela bir yerde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişse deprem izolatörü olan binada bulunan kişi bu depremi 5 büyüklüğünde gibi hissediyor.” Deprem izolatörünün bina maliyetinin yüzde 1-3'ü arasında olduğunun altını çizen Özcanlı “Yani binada İtalyan seramik yapmayıp deprem izolatörü yapmayı tercih edebilirler" dedi.

KOCAELİ VE SAKARYA TÜRKİYE'NİN SANAYİ ÜSSÜ HALİNE GELDİ

Büyük yıkım olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Kocaeli ve Sakarya 21 yıl aradan sonra yeniden "Türkiye'nin sanayi üssü" olmaya yolunda ilerliyor. Depremden sonra 200'e yakın firmanın ayrıldığı Kocaeli, başta otomotiv, otomotiv yan sanayii ve petrokimya alanında olmak pek çok sektörde adından söz ettiriyor. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 17 Ağustos'ta kendi fabrikasının da depremde yıkıldığını ancak yeni yatırımla üretime devam ettiklerini dile getirerek “En büyük hasarlı firmalarımızın başında Tüpraş Türkiye'nin en büyük şirketi olmaya devam ediyor. Pirelli de çok uluslu oldukları için anında yaralarını sarabildi” ifadelerini kullandı. Sakarya ise geçen 21 yıllık süreçte ekonomisini 33 kat büyüttü. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, depremde 70 bin 222 konut ile 11.480 iş yerinin hasar gördüğünü, sanayi kuruluşlarının yüzde 30’unun tamamen yıkıldığını, 125’inin ise uzun süre bakım ve onarım yapıldıktan sonra üretime geçebildiğini belirterek “Kentteki OSB sayısı şu an 3’ten 11’e yükseldi. 1999’da SATSO'nun 1.266 faal üyesi bulunurken bugün bu sayı 8.849’a çıktı” dedi.