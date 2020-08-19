Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre yaş meyve ve sebze sektörünün dış satımı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,36 artışla 186 milyon 169 bin dolara yükseldi. Ocak-temmuz döneminde sektörün ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,43'lük artışla 1 milyar 364 milyon dolara ulaştı. Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 51,72 artarak 67 milyon 106 bin dolara çıktı. Rusya'yı 44,8 milyon dolarla Almanya, 14 milyon dolarla Irak, 4,9 milyon dolarla Hollanda, 4,3 milyon dolarla Ukrayna izledi.

En çok satılan ürünlere baktığımızda da Almanya'ya yapılan sebze-meyve ihracatının yüzde 65'ten fazlasını kiraz-vişte grubu oluşturdu. Almanya kirazın ardından kayısı, salatalık-kornişon ve biber aldı. Geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 95 artış sağlanan Rusya'ya ise en çok şeftali satışı gerçekleşti. İkinci sırada kiraz-vişne grubu yer alırken, üzüm, kayısı ve erik satışında hızlanma görüldü.