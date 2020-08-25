Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 7,3780 liradan alınan dolar, 7,3800 liradan satılıyor. 8,7160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7180 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3680 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7110 lira olmuştu.