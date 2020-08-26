Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger ikinci el satış yapan işletmelerin satış tarihinden önce 3 gün içinde ekspertiz raporu almakla yükümlü olduğunu belirterek "Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hâllerde satıcı işletme tarafından ödenecek" dedi. 15 Ağustos'ta yürürlüğe giren kanunla ikinci el motorlu araç ticareti yapanların 31 Ağustos tarihine kadar yetki belgesi alması gerektiğini hatırlatan Ayözger "Yönetmelikle araç alım satımları sonrası gizlenen kusurlar ekspertizle ortaya çıkacak. Rapor 5 yıl saklanmak durumunda. Bu raporla satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre garantisi, satıcı tarafından verilmiş olacak" diye konuştu.