Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada yatırımların hız kestiği koronavirüs salgını sürecinde 32'si İMES OSB'de, sekizi de Makine İhtisas OSB'de bulunan 40 fabrikanın açılışı önceki gün Kocaeli'de yapıldı. Dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim üssü olan MESS Teknoloji Merkeziyle aynı anda açılışı yapılan fabrikalar, makine, demir-çelik, kimya, plastik, inşaat, metal, ambalaj, alüminyum, toplu taşıma ve elektrik gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Fabrikalar arasında dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası ve Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikası bulunuyor. Otomotiv yan sanayisinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler, paslanmaz çelik üretenler ve yüzde 100 ihracata çalışanlar da fabrikalar arasında yer alıyor.



EN FAZLA YATIRIM PARSAN MAKİNA'DAN

40 fabrika, yaklaşık 4 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirildi. 40 fabrika arasında en fazla yatırım rakamına 1 milyar lira ile Parsan Makina Parça San. Tic. AŞ sahip olurken, Parsan Makina'yı, 500 milyon lira ile EAE Elektrik Asansör End. AŞ, yine 500 milyon lira ile Silvan Sanayi AŞ takip etti. 40 fabrikanın, doğrudan 4.000 kişiye istihdam sağlaması planlanırken, dolaylı olarak etkilenecek sektörlerle binlerce kişilik ilave istihdama da imkân oluşturması bekleniyor. 40 fabrika arasında en fazla istihdamı 600 kişiyle EAE Elektrik Asansör End. AŞ planlarken, onu 550 kişilik istihdamla Parsan Makina Parça San. Tic. AŞ izledi.



500 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Makine İhtisas OSB'de açılışı yapılan sekiz fabrikanın yaklaşık yatırım bedeli 2,7 milyar lira olurken, yıllık toplam 500 milyon dolar ihracat yapma hedefi bulunuyor. İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan 32 fabrikanın toplam yatırım değeri de 1 milyar lira olarak belirlendi. İlerleyen süreçte burada 50 milyon dolar tutarında ilave ihracat tutarı ortaya çıkması bekleniyor.



10 projeye 1 milyar lira sabit yatırım

40 fabrikanın açılış töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına ilişkin destek verilecek 10 projenin duyurusu da yapıldı. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın en temel amacı, cari açık verilen kritik sektörlerdeki ürünleri yerli imkân ve kabiliyetlerle üretmek olurken, programı kapsamında ilk çağrı makine sektörüne yapılmıştı. Gelen başvurular arasında sektöre seviye atlatacak 10 projenin destek kararının tamamlandığı bildirildi. Buna göre, söz konusu projeler için 1 milyar liraya yakın sabit yatırım yapılacak. Projelerin AR-GE'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da stratejik devlet teşvikleri verecek.

Destek verilecek projeler; robotik, eklemeli imalat, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda ön plana çıkıyor. Firmaların gerçekleştireceği üretimle Türkiye'nin teknolojik olarak dışa bağımlı olduğu sistemler yerli ve millî olacak.